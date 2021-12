Vì sao không ít lái xe phản đối việc dừng thu phí thủ công?

“Với nhiều xe đi thường xuyên vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng có thể nghiên cứu để áp dụng được, còn những xe thỉnh thoảng đi vào thì phải tính toán, nhưng về cơ bản tất cả các tuyến đường cần nhanh chóng triển khai đồng bộ các làn không dừng, chỉ nên để lại một làn hỗn hợp”, ông Thanh nói.

Ông Thanh cho rằng, đến nay cơ bản các ngân hàng đã cho liên thông với thẻ thu phí không dừng nên việc nạp tiền vào tài khoản thu phí đã khá thuận tiện. Người dân hoàn toàn có thể chủ động nạp tiền vào tài khoản trước mỗi chuyến đi một cách linh hoạt mà không gặp phải khó khăn nào.

Hệ thống của thẻ giao thông đã kết nối đến các ngân hàng và ví điện tử thông qua Trung gian thanh toán Viettelpay. Khách hàng hoàn toàn có thể thao tác nạp tiền từ các ví điện tử và thẻ ngân hàng vào tài khoản giao thông.

Ông Bùi Trình, Tổng Giám đốc Công ty CP Giao thông số Việt Nam (VDTC) cho hay, lý do tài khoản thẻ giao thông ePass không kết nối trực tiếp sang các ngân hàng là do giới hạn tốc độ xe qua trạm lớn hơn 40km/h, do vậy để barrier có thể đóng mở kịp thời khi phương tiện lưu thông qua trạm thì thời gian giao dịch gọi lệnh kiểm tra tài khoản và xác nhận phương tiện đủ tiền trong tài khoản, hạ lệnh mở Barrier là cần lớn hơn 80 ms.

Nếu thí điểm thì cần phải có lộ trình

Đại diện Chủ đầu tư cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (VIDIFI) kiến nghị, trong trường hợp thí điểm từ chối xe chưa dán thẻ thu phí tự động đi vào tuyến đường thì cần phải có lộ trình để tuyên truyền tới chủ phương tiện. Bởi, thực tế hiện nay nhiều xe dán thẻ rồi nhưng khi đi vào làn không dừng lại không nạp tiền nên rất khó khăn cho lực lượng thu phí tại trạm.

Đại diện VIDIFI cho rằng, để phương án thí điểm chỉ thu phí không dừng trên tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thành công cần phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở pháp lý khi yêu cầu người tham gia giao thông phải sử dụng thu phí không dừng khi lưu thông trên tuyến đường, tăng cường xử phạt khi người tham gia giao thông không tuân thủ, tuyên truyền cho người dân biết trước khi áp dụng.