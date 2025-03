Vì sao Huế là nơi rất đáng để trải nghiệm trong mắt du khách?

Buổi chiều, anh chàng dành thời gian đến lăng vua Tự Đức, Cung An Định và thong thả bên ly cafe. Là một trong những lăng tẩm đẹp nhất của triều Nguyễn, lăng vua Tự Đức nằm giữa khung cảnh thơ mộng với nhiều cây xanh. Công trình này mang vẻ uy nghi nhưng rất trữ tình, phản ánh tâm hồn lãng mạn của vua Tự Đức. Lăng có kiến trúc hài hòa với thiên nhiên, hồ nước, rừng thông và những điện, tạ cổ kính. Du khách đến đây có dịp tìm hiểu về lịch sử và tận hưởng không gian yên bình, tĩnh lặng.

Trong khi đó, Cung An Định là công trình kiến trúc độc đáo của triều Nguyễn, tọa lạc bên bờ sông An Cựu. Được xây dựng theo phong cách kết hợp Á - Âu, cung điện nổi bật với những hoa văn tinh xảo. Cung An Định gắn liền với cuộc đời của các vị hoàng đế triều Nguyễn cùng một số thành viên trong gia đình Hoàng tộc. Ngày nay, Cung An Định luôn thu hút du khách bởi vẻ đẹp cổ kính pha lẫn nét châu Âu sang trọng, trở thành điểm check-in lý tưởng khi khám phá Cố đô Huế.

Ngày hôm sau, Hoàng Ba Đình đến với lăng vua Minh Mạng và lăng vua Khải Định. Lăng vua Minh Mạng là một trong những lăng tẩm đẹp của triều Nguyễn. Công trình này có kiến trúc bề thế, cân đối, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và nghệ thuật xây dựng. Không gian nơi đây yên bình với hồ nước, rừng cây, tạo cảm giác thư thái cho du khách.

Nằm trên triền núi Châu Chữ, lăng vua Khải Định là công trình lăng tẩm độc đáo bậc nhất triều Nguyễn. Khác với các lăng vua trước, lăng Khải Định kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Á - Âu với những chi tiết trang trí công phu bằng sành sứ và thủy tinh. Dù có diện tích nhỏ, lăng vị vua này vẫn toát lên vẻ nguy nga, lộng lẫy. Đây là điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thích nghệ thuật kiến trúc và muốn khám phá nét độc đáo của di sản Huế.

Dạo bước bên bờ sông Hương hiền hòa.

Buổi chiều, nam du khách dừng chân bên ngôi trường hồng ở cạnh dòng sông Hương thơ mộng. Trường Quốc Học Huế là một trong những ngôi trường lâu đời và đẹp nhất của Việt Nam. Được thành lập từ năm 1896, trường mang đậm kiến trúc Pháp với những dãy nhà đỏ rêu phong, hàng cây xanh rợp bóng, tạo nên khung cảnh vừa cổ kính vừa lãng mạn. Đây không chỉ là nơi đào tạo nhiều danh nhân, mà còn là điểm check-in yêu thích của nhiều du khách khi đến Huế. Vẻ đẹp thanh bình của Quốc học Huế, đặc biệt vào mùa phượng nở đã khiến nơi đây trở thành một điểm đến đầy kỷ niệm.

Làm chuyến Foodtour Huế đáng nhớ

Huế không chỉ nổi tiếng với di sản văn hóa, mà còn là thiên đường ẩm thực hấp dẫn du khách. Tham quan các địa điểm du lịch có tiếng ở Huế, Foodtour Huế cũng là trải nghiệm không thể bỏ qua khi đặt chân đến vùng đất cố đô của anh chàng Hoàng Ba Đình.

Dừng chân bên mảnh đất hội tụ hàng loạt món ăn tinh tế, đậm đà hương vị miền Trung, nam du khách không thể lưỡng lự để lái xe chiêm ngưỡng những món ngon cố đô..

Hấp dẫn món lẩu cua.