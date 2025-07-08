Vì sao hoạt hình Việt vẫn thiếu sức hút?

Hình ảnh, kịch bản, quảng bá và thói quen khán giả được xem là những lý do khiến hoạt hình Việt khó cạnh tranh với các “ông lớn” nước ngoài.

Bùng nổ phim hoạt hình tại phòng vé Việt

Mùa hè 2025, rạp phim Việt chứng kiến sự bùng nổ của phim hoạt hình nước ngoài. Nhiều tác phẩm ra mắt và nhận được sự đón nhận của khán giả Việt như Conan Movie 28: Dư ảnh của độc nhãn; Xì Trum; Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh; Lilo & Stitch; Elio: Cậu bé đến từ Trái Đất…

Ở thời điểm hiện tại, Conan Movie 28 đang đứng thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu trong ngày và doanh thu cuối tuần tại phòng vé Việt. Tác phẩm Nhật Bản hiện đạt tổng doanh thu hơn 140 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam, chỉ sau hơn 1 tuần khởi chiếu chính thức.

Nhiều khán giả để lại lời khen cho Conan Movie 28 về những cảnh hành động mãn nhãn, tình tiết dồn dập, phim có đủ yếu tố hài, cảm động, nghẹt thở, bùng nổ. Bên cạnh đó, nhiều người đánh giá cao cách phim khai thác mối quan hệ giữa Conan và các nhân vật xung quanh, giúp tuyến cảm xúc trở nên sâu sắc hơn, thay vì chỉ tập trung vào phá án. Đây cũng là một trong những điểm mới khiến Conan Movie 28 trở nên khác biệt so với các phần trước.

"Conan Movie 28: Dư ảnh của độc nhãn".

Trước Conan Movie 28, khán giả Việt cũng dành nhiều tình cảm cho phim Xì Trum hay Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh. Những bộ phim này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn gợi nhắc tuổi thơ, giúp khán giả tìm thấy sự hồn nhiên và những thông điệp ý nghĩa về tình bạn, lòng dũng cảm. Doraemon ghi nhận doanh thu gần 170 tỷ đồng tại phòng chiếu Việt trong mùa hè này.