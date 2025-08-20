Vì sao Hoa hậu Văn hoá Việt Nam không có phần thi bikini?

Cuộc thi cũng là vòng tuyển chọn chính thức để tìm ra đại diện Việt Nam tham dự Miss Multicultural World .

Ngày 20/8, Ban tổ chức Hoa hậu Văn hóa Việt Nam - Miss Multicultural Vietnam do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận tổ chức theo Văn bản số 3299/SVHTT-QLNT có buổi gặp mặt báo chí.

Chia sẻ về mục tiêu tổ chức, Hoa hậu Phan Kim Oanh nhấn mạnh: "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn mở ra một hành trình lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Cuộc thi là nơi hội tụ của những cô gái Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, trí tuệ và giàu lòng tự hào với bản sắc dân tộc".

Theo hoa hậu Phan Kim Oanh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trở nên cấp thiết. Hoa hậu Văn hóa Việt Nam ra đời để tìm kiếm hình mẫu phụ nữ vừa mang nét đẹp hiện đại vừa am hiểu, trân trọng các giá trị truyền thống. Không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp, đây còn là nơi tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt từ trang phục, ngôn ngữ, ẩm thực đến phong tục, lễ nghi, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới.

Lần đầu tiên tổ chức, cuộc thi được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình quảng bá văn hóa Việt. Đêm chung kết Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025 sẽ diễn ra ngày 23/11/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.