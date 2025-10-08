Vì sao Hiếu Hiền gọi vợ kém 9 tuổi là 'siêu nhân', không cho con đóng phim

Khi VietNamNet hỏi về bà xã kém 9 tuổi, giọng Hiếu Hiền không giấu được sự ngưỡng mộ. Anh miêu tả vợ như "siêu nhân", có thể "một mình mà chấp tất cả", từ việc chăm sóc chồng con đến việc nội trợ.

Trong gia đình, Hiếu Hiền đảm nhận việc dạy con, đặc biệt là tiếng Anh cơ bản. Bên cạnh đó, anh cũng là huấn luyện viên thể dục tại gia, hướng dẫn các con những bài tập đơn giản.

Khi VietNamNet đặt câu hỏi về việc có để con đóng phim, Hiếu Hiền do dự bởi "giới showbiz bây giờ có quá nhiều thị phi, không còn như lúc trước", anh bộc bạch. Thêm vào đó, khi tương tác với khán giả qua mạng xã hội, anh thường gặp những bình luận tiêu cực về giới nghệ sĩ. Anh buồn vì công chúng chỉ thấy những điều tiêu cực mà chưa thấy những góc đẹp nhất của cuộc sống nghệ sĩ.