Vì sao hàng nghìn hành khách phải "chực chờ" ở Tân Sơn Nhất?

"Thực tế thực hiện, ngày 23/01, khung giờ cao nhất đạt 19 chuyến/giờ (từ 11h-11h59) đạt 79% so với năng lực khai thác. Tuy nhiên, do thời tiết sương mù tại Nội Bài từ 4h20-9h30 không tiếp thu được chuyến bay hạ cánh, 25 chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đã phải chậm giờ. Ngày 24/1, khung giờ cao nhất đạt 22 chuyến/giờ (từ 7h-7h59) đạt 91% so với năng lực khai thác" - ông Sơn thông tin.

Tại sân bay Nội Bài - Hà Nội, mặc dù tham số điều phối chung tăng từ 25 lên 31chuyến/giờ, tuy nhiên vẫn giữ chỉ số chuyến bay cất cánh nội địa là 17 chuyến/giờ.

Ngày 23/1, khung giờ cao nhất đạt 10 chuyến/giờ (từ 13h-13h59) đạt 59% so với năng lực khai thác. Ngày 24/1, khung giờ cao nhất đạt 10 chuyến/giờ (từ 6h-6h59) đạt 59% so với năng lực khai thác.

Ùn tắc do khách đến sân bay quá… sớm