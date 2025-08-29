Vì sao giới trẻ ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch 7/7 âm lịch?

Ngày Thất tịch hằng năm gắn liền với truyền thuyết về Ngưu Lang – Chức Nữ, cặp đôi chỉ được gặp nhau một lần trên cầu Ô Thước vào ngày 7/7 âm lịch.

Năm 2025, Thất tịch rơi vào ngày 29/8 dương lịch. Vào dịp này, giới trẻ thường rủ nhau ăn chè đậu đỏ, coi đó là cách “cầu duyên”.