Vì sao Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP. Điện Biên Phủ bị bắt?

Ngày 25/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam với Trần Thị Vân (SN 1978) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 1, Điều 360, Bộ luật hình sự.

Bị can Trần Thị Vân là Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ, trụ sở tại phường Him Lam (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Các quyết định tố tụng đã được VKSND tỉnh Điện Biên phê chuẩn.