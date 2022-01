Vì sao Giám đốc CDC Bắc Giang Lâm Văn Tuấn bị khởi tố, bắt giam?

Ngày 21/1, trả lời VTC News, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng - Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang; Phan Huy Văn, Giám đốc Công ty Phan Anh; Phan Thị Khánh Vân, kinh doanh tự do (chị ruột Phan Huy Văn) về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng thực hiện lệnh khám xét đối với bị can Lâm Văn Tuấn, Phan Huy Văn.