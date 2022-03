Vì sao F0 ra đường

M. có mặt tại văn phòng khi đồng nghiệp về hết. Ảnh: NVCC.

"Tôi làm công việc dựng phim nên cần máy tính có cấu hình cao, dung lượng lớn. Laptop ở nhà của tôi không đủ mạnh nên thường xuyên bị treo, đơ. Nhiều lúc, tôi dựng phim gần xong thì mọi thứ 'toang', máy hỏng không cứu lại được gì.



Ngoài ra, tôi cũng không có được sự tập trung tối đa nếu làm việc tại nhà. Cứ làm được một lúc là tôi lại nằm ra giường hoặc ngó nghiêng linh tinh, dẫn đến hiệu quả công việc gần như bằng 0", M. nói.



Theo M., mỗi tối rời nhà tới văn phòng, anh đều đeo khẩu trang cẩn thận và lựa chọn khúc đường vắng để di chuyển. Tòa nhà nơi anh làm việc có một vài công ty nhưng hầu hết đều đóng cửa trước 19h, do vậy anh gần như không tiếp xúc với ai.



Anh cũng mang theo nước uống, một chút đồ ăn nhẹ để tránh dùng chung đồ dùng cùng đồng nghiệp tại văn phòng.



"Trước khi quyết định đến công ty làm việc, tôi đã tham khảo ý kiến một số người. Có người nói không nên đi, có người lại bảo nếu không tiếp xúc ai và cơ thể trong trạng thái bình thường thì vẫn có thể ra ngoài.



Ban đầu, tôi đắn đo lắm. Nhưng sau khi đọc thông tin trên báo chí, mạng xã hội rằng có nhiều F0 vẫn ra đường để mua thuốc hay đi khai báo y tế, đây đều là những nơi tập trung đông người, trong khi công việc của tôi không hề tiếp xúc với ai", M. lý giải.

Một người dân quay xe khi gặp chốt kiểm dịch. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

M. cho biết thêm một lý do khiến anh phải ra đường đó chính là bản thân dễ bị stress khi ở lâu trong không gian chật hẹp. Phòng trọ của anh khá nhỏ, việc ở nhà cả ngày khiến anh bí bách, khó sáng tạo.



Năm ngoái, sau khi Hà Nội dỡ bỏ quy định giãn cách xã hội, anh phải mất một thời gian khá dài mới cân bằng lại được tâm lý.



"Theo tôi, F0 khỏe mạnh, tự ý thức không tiếp xúc với ai thì có thể đến công ty làm việc. Như công việc của tôi chỉ có thể làm nếu sử dụng máy của công ty để đăng nhập mạng nội bộ và hệ thống cơ sở dữ liệu vì lí do bảo mật, thế nên tôi buộc phải ra khỏi nhà", M. nói.



F0 chăm vợ đẻ



Ngày 14/3, vợ nhập viện sinh con đầu lòng nhưng N.T.L. (sinh năm 1994, quận Thanh Xuân, Hà Nội) không thể đi theo vì là F0, phải cách ly tại nhà.



Ngày 17/3, vợ xuất viện, anh vẫn chưa thể lại gần nhìn mặt con và bế ẵm. Tái nhiễm Covid-19 đã khoảng một tuần, anh chưa có kết quả âm tính nên chỉ có thể chăm vợ từ "vòng ngoài" bao gồm việc mua sắm thực phẩm, đồ dùng. Còn việc ở "vòng trong" như cơm nước, giặt giũ và bế em bé đều do mẹ vợ anh hỗ trợ.



"Vợ tôi từng một lần mắc Covid-19 khi mang thai, may mắn chỉ bị nhẹ nên không ảnh hưởng đến em bé. Bố mẹ tôi ở quê cũng vừa trở thành F0, đôi bên chỉ còn mẹ vợ là khỏe mạnh nên mọi việc đều nhờ bà giúp. Tôi rất sốt ruột khi không thể tự tay chăm vợ", L. nói.