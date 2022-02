Vì sao Elon Musk ‘hét giá’ gói cước Internet 500 USD/tháng?

Cùng với tốc độ nhanh hơn, Starlink hứa hẹn dịch vụ Premium sẽ hoạt động tốt hơn trong các điều kiện thời tiết cực đoan. Người dùng được hỗ trợ 24/7.

Theo The Verge, câu hỏi đặt ra là gói Premium có ổn định hơn so với gói thường mà trang tin này thử nghiệm tháng 5/2021 hay không. Dù khá nhanh, đôi lúc tốc độ vượt 100Mbps, The Verge cho biết tốc độ thường xuyên chậm đi và rớt mạng. Điều đó đồng nghĩa không nên dùng các dịch vụ như Zoom, chơi game trực tuyến bằng Internet vệ tinh. Tuy nhiên, với phần cứng mới và thêm hàng trăm vệ tinh đã phóng lên từ đó tới nay, rất có thể dịch vụ Starlink đã cải thiện hơn trước.

Du Lam (Theo The Verge)