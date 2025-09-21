Vì sao Đức Phúc được Bộ Văn hóa tin tưởng đại diện Việt Nam tại Intervision?

Trong đêm chung kết, phần trình diễn kết hợp dân ca và rap của Đức Phúc đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo quốc tế, mang về 422 điểm – số điểm cao nhất cuộc thi. Anh vượt qua nhóm Nomad Trio đến từ Kyrgyzstan (373 điểm) và ca sĩ Dana Al Meer của Qatar (369 điểm). Giải thưởng dành cho Quán quân trị giá 30 triệu ruble (khoảng 360.000 USD, hơn 9 tỷ đồng) – mức thưởng lớn nhất trong lịch sử Intervision.

Ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy. Phần phối khí độc đáo, kết hợp chất liệu dân gian cùng rap hiện đại, truyền tải thông điệp về sức mạnh tiềm ẩn và tinh thần kiên cường của người Việt.

Đức Phúc chia sẻ: “Phúc lựa chọn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương vì muốn mang đến một câu chuyện, một tiết mục đậm bản sắc Việt Nam. Phù Đổng Thiên Vương là biểu tượng của sức mạnh, lòng kiên cường, tinh thần dẻo dai của người Việt Nam. Từ đó, Phúc cùng ê-kíp đã nghĩ đến việc kết hợp yếu tố sử thi với âm nhạc hiện đại, tạo nên một phần trình diễn vừa gần gũi với khán giả Việt Nam, vừa mang hơi thở tiệm cận của âm nhạc hiện đại, để bạn bè quốc tế có thể dễ tiếp cận và dễ hiểu hơn về văn hoá và bản sắc Việt Nam”.

Anh cũng nhấn mạnh mong muốn lan tỏa niềm tự hào dân tộc: “Thông qua sân khấu tại Nga, từ âm nhạc đến các yếu tố đậm chất Việt Nam trình diễn trên sân khấu như trang phục, visual led, vũ đạo, đạo cụ… Phúc mong muốn gửi gắm thông điệp về sức mạnh của niềm tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. Câu chuyện Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương và hình ảnh Cây Tre Việt Nam không chỉ là truyền thuyết của Việt Nam mà còn là biểu tượng chung cho ý chí chiến đấu, khả năng vượt qua thử thách và sự dẻo dai của người Việt. Phúc hy vọng khán giả quốc tế sẽ cảm nhận được vẻ đẹp văn hóa Việt và tìm thấy sự đồng cảm cũng như nguồn cảm hứng cho hành trình của chính họ”.

Giải thích về việc lựa chọn Đức Phúc làm đại diện quốc gia, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết: “Chúng tôi đặt ra những tiêu chí rõ ràng và nghiêm ngặt khi lựa chọn nghệ sĩ đại diện cho quốc gia tham gia Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025, đó là: Nghệ sĩ phải có bề dày kinh nghiệm biểu diễn sân khấu, phù hợp với thể loại âm nhạc của cuộc thi; lựa chọn được ca khúc nắm bắt xu hướng âm nhạc quốc tế, có khả năng gây hiệu ứng lan toả mạnh mẽ và sở hữu thành tích nghệ thuật ấn tượng, có hình ảnh truyền cảm hứng cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Và ca sĩ Đức Phúc đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này”.

Sau khi đăng quang, Đức Phúc bày tỏ niềm vui: “Tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào khi có cơ hội đại diện Việt Nam tại Intervision 2025. Khoảnh khắc lịch sử đó sẽ in đậm sâu trong trái tim nhỏ bé này. Đây là thành quả của cả một tập thể đã cùng nhau làm việc, sáng tạo và nỗ lực không ngừng. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới khán giả trong và ngoài nước, ê-kíp, bạn bè và gia đình đã đồng hành, cũng như ban tổ chức đã mang đến một sân chơi công bằng và ý nghĩa. Tôi mong rằng, từ dấu mốc này, âm nhạc Việt Nam sẽ ngày càng được biết đến nhiều hơn trên bản đồ thế giới”.

Chiến thắng của Đức Phúc không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn mở ra cơ hội mới cho âm nhạc Việt Nam vươn xa. Thành công này được xem như nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các nghệ sĩ trẻ, khẳng định sự sáng tạo và bản lĩnh của nghệ sĩ Việt trong dòng chảy âm nhạc quốc tế.