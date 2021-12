Vì sao công ty Việt Á "thổi giá" kit test được tặng Huân chương Lao động?

Your browser does not support the audio element.

Chín tháng trước khi đối tượng Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á - bị khởi tố để điều tra về dấu hiệu nâng khống vật tư xét nghiệm Covid-19, công ty này được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ngày 28/12, trao đổi với PVDân trí, ông Phạm Đức Toàn - Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Trung ương - cho biết, việc đơn vị này trình tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty Việt Á là dựa trên đề xuất của UBND TPHCM.