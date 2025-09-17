Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn?

Các nhà nghiên cứu cho biết, giống lựu đầu tiên được du nhập vào Trung Quốc từ Tây Á qua con đường tơ lụa cách đây hơn 2.100 năm. Nhờ dễ trồng, hoa nở đẹp vào mùa hè và cho quả đỏ rực rỡ, cây lựu nhanh chóng được ưa chuộng.

Lựu là cây thân gỗ. Ảnh: Weibo

Theo quan niệm phong thủy, lựu thuộc nhóm “cát mộc” – những loại cây mang năng lượng tích cực. Đặt lựu ở sân trước hoặc phòng khách được cho là giúp xua đuổi tà khí. Dân gian còn có câu “lựu hoa ôn tiễn ngũ độc” (hoa lựu giúp trừ năm loại độc).

Màu đỏ của hoa và quả lựu tượng trưng cho niềm vui, sức khỏe và sự trường thọ.