Vì sao cần ngăn chặn Telegram tại Việt Nam?

Theo thống kê của Kaspersky, số lượng bài đăng của những dịch vụ xấu, độc trên Telegram trong 2 tháng 5 và 6-2024 tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Alexey Bannikov, chuyên gia phân tích tại Kaspersky Digital Footprint Intelligence, giải thích có một số yếu tố chính khiến tội phạm mạng ngày càng hoạt động tích cực trên Telegram.

Thứ nhất, đây là ứng dụng nhắn tin rất phổ biến với 900 triệu người dùng hằng tháng.

Thứ hai, Telegram tự quảng bá là ứng dụng nhắn tin an toàn và độc lập nhất, không thu thập dữ liệu người dùng. Điều này khiến các đối tượng tấn công có cảm giác an tâm hơn, có thể tự do hành động mà không sợ bị phát hiện.