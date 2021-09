Vì sao cần bổ sung vi chất dinh dưỡng cho mẹ bầu và trẻ nhỏ?

Để đảm bảo sức khoẻ bà mẹ và sự phát triển của thai nhi, phụ nữ mang thai cần tăng cường dinh dưỡng hơn lúc bình thường. Do vậy ngoài chế độ ăn uống đảm bảo đầy đủ các nhóm chất cần thiết, cần bổ sung thêm năng lượng, chất đạm, chất béo. Đặc biệt là nguồn thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng như các vitamin A, B, C, E…; các chất khoáng như sắt, canxi, kẽm, axit folic…

Ngoài ra, để bổ sung vi chất dinh dưỡng hiệu quả, cần cho trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi uống vitamin A định kỳ một năm 2 lần. Phụ nữ mang thai hoặc trong độ tuổi sinh đẻ uống viên sắt và axit folic theo chỉ định của bác sĩ và uống vitamin A sau khi sinh 1 tháng để phòng chống thiếu hụt vitamin A.

Dinh dưỡng phòng bệnh cho trẻ trong mùa dịch

SKĐS -Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi, do hệ miễn dịch còn non yếu nên dễ mắc bệnh, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm. Để trẻ khỏe mạnh và có sức đề kháng phòng bệnh trong mùa dịch COVID-19, cha mẹ cần chú ý chế độ dinh dưỡng cho trẻ.