Vì sao các nước "phát sốt" với công trình xanh?

Còn theo ông Chong, một cách tiếp cận để giảm thiểu phát thải khí nhà kính là tái định vị hoặc cải tạo các tòa nhà thay vì phá bỏ chúng và xây mới lại từ đầu. Ông nói thêm, các tòa nhà có thể được dỡ bỏ theo cách thân thiện với môi trường hơn bằng cách tái chế các thành phần của chúng cho cơ sở hạ tầng mới.

Sử dụng vật liệu xây dựng xanh trong xây dựng tại Nepal và Sri Lanka

Một số dự án do tổ chức nhà ở phi lợi nhuận Habitat for Humanity đứng đầu nhằm cung cấp cho các cộng đồng dễ bị tổn thương sống trong những ngôi nhà an toàn cho thấy có nhiều cách để cắt giảm lượng carbon, ngay cả ở những quốc gia có nguồn tài chính hạn chế.

"Habitat đã cam kết thực hiện một cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và điều này bao gồm giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu", Gregg McDonald, Phó giám đốc hoạt động của Habitat for Humanity tại châu Á - Thái Bình Dương, nói với FairPlanet. Ông cho biết thêm họ đã cố gắng sử dụng các vật liệu truyền thống và thiết kế nhà để giảm thiểu những ảnh hưởng này.

Ở Nepal, Habitat đã xây dựng nhà cho hàng chục gia đình bằng cách sử dụng tre - một loại vật liệu rẻ, dồi dào và bền chắc. Vật liệu được xử lý đặc biệt để chống lại sự xâm nhập của côn trùng.

Công nhân đang xây dựng nhà bằng tre tại Nepal (Ảnh: Habitat for Humanity).

Tre là một vật liệu bền vững đáng kinh ngạc vì nó tái sinh nhanh chóng, chỉ mất "4 - 5 năm cho thu hoạch để xây dựng, trong khi gỗ mềm, được sử dụng rộng rãi trong xây dựng nhà, mất khoảng 30 năm, với các loài gỗ cứng mất 60 - 100 năm", Jim Kendall, Giám đốc Xây dựng và Công nghệ phù hợp với Môi trường sống ở châu Á - Thái Bình Dương cho biết.

Kendall nói thêm rằng tre cũng hấp thụ CO2 và lưu trữ nó cho toàn bộ vòng đời của ngôi nhà, có thể kéo dài đến một thế kỷ. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng một ha giá thể tre có thể hấp thụ tới 17 tấn carbon mỗi năm.