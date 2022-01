Vì sao Bộ Tài chính đề xuất giữ nguyên mô hình 5 Tổng cục?

Your browser does not support the audio element.

Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính đang được Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, từ năm 2017 đến tháng 10/2021, cơ quan này đã cắt giảm 4.312 đầu mối đơn vị hành chính các cấp từ trung ương đến địa phương gồm: 3 đơn vị cấp phòng thuộc Vụ/Cục thuộc Bộ; 220 phòng thuộc Vụ/Cục thuộc Tổng cục; 394 đơn vị cấp chi cục và tương đương; 3.695 đơn vị cấp tổ/đội và tương đương.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, đã giảm 10 đơn vị do đã tổ chức lại, giải thể, dừng hoạt động.

"Với mô hình trên, Bộ Tài chính đã thực hiện tốt cơ chế quản lý, điều hành thống nhất, thông suốt, gắn kết linh hoạt giữa các công cụ tài chính (chính sách thuế, giá, dự trữ, hỗ trợ ngân sách…), không bị chồng chéo, trùng lấn giữa các ngành, lĩnh vực"- tờ trình của Bộ Tài chính cho hay.

Từ đó cơ quan này đề xuất giữ nguyên tổng số lượng Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, Văn phòng và đơn vị sự nghiệp công lập là 29 đơn vị.