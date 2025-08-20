Vì sao Bộ GD-ĐT yêu cầu lùi thời điểm công bố điểm chuẩn ĐH?

20/08/2025 20:17

Bộ GD-ĐT quyết định tăng thêm 4 lần lọc ảo lên 10 thay vì 6 lần như kế hoạch ban đầu, theo đó các trường sẽ lùi công bố điểm chuẩn

Trong công văn gửi các trường ĐH, CĐ, trưa 20-8, Bộ GD-ĐT thông báo điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025.

Theo kế hoạch mới, số lần lọc ảo tăng từ 6 lên 10 lần. Theo đó các trường công bố điểm chuẩn vào ngày 22-8 thay vì có thể công bố vào chiều 20-8.

Nóng: Bộ GD-ĐT yêu cầu lùi thời điểm công bố điểm chuẩn ĐH- Ảnh 1.
Điểm chuẩn ĐH năm 2025 dự kiến được công bố sau 10 lần lọc ảo

Theo Bộ GD-ĐT, năm 2025 số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1.

Để bảo đảm kết quả xét tuyển chính xác, công bằng, khách quan, Bộ GD-ĐT đề nghị các trường rà soát kỹ toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng để xét tuyển bảo đảm không bỏ sót, không xác định trúng tuyển sai các thí sinh trong quá trình xét tuyển; hạn chế việc phát sinh xử lý do sai sót trong quá trình tuyển sinh; Tính toán kỹ lưỡng các phương án, đề xuất tỉ lệ ảo phù hợp để tránh việc tạo ra lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của các cơ sở đào tạo khác cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo.

Bộ GD-ĐT đề nghị các trường không công bố điểm trúng tuyển trước lần lọc ảo cuối cùng trên hệ thống.

Nóng: Bộ GD-ĐT yêu cầu lùi thời điểm công bố điểm chuẩn ĐH- Ảnh 2.
Nóng: Bộ GD-ĐT yêu cầu lùi thời điểm công bố điểm chuẩn ĐH- Ảnh 3.
Điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025

