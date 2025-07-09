Vì sao biệt thự của trùm giang hồ Mạnh 'gỗ' ở Thanh Hóa bị khám xét khẩn cấp?

Chiều 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng của Nguyễn Văn Mai (SN 1974, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Theo đó, cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Văn Mai đến làm việc để làm rõ các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và đưa hối lộ.