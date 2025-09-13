Vì sao Apple đặt tên iPhone mới là iPhone Air, thay vì iPhone 17 Air?

Mọi chuyện từng tưởng như đang trở nên gọn gàng. Đầu năm nay, dòng iPhone SE chính thức bị khai tử, nhường chỗ (ở mức giá cao hơn đáng kể) cho iPhone 16e.

Khi đó, toàn bộ danh mục iPhone được sắp xếp rõ ràng theo thế hệ: iPhone 15 và 15 Plus, rồi iPhone 16, 16e, 16 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max.

iPhone Air. Ảnh: Apple

Người dùng chỉ cần nhìn vào tên là biết ngay máy thuộc vòng đời nào; bất cứ thiết bị nào gắn số 16 đều mới hơn dòng 15 – một cách sắp xếp hợp lý và dễ hiểu.

Nhưng trật tự đó chỉ kéo dài được… hơn 6 tháng. Đến nay, tình hình còn rối rắm hơn trước khi Apple vừa tung ra bốn mẫu mới: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air.

Câu hỏi đặt ra: tại sao lại là “iPhone Air”, mà không phải cái tên hợp lý hơn, và từng được đồn đoán nhiều hơn, là iPhone 17 Air?

Giả thuyết “sản phẩm đặc biệt”

Lý thuyết đầu tiên cho rằng Apple muốn coi iPhone Air như một dòng sản phẩm hoàn toàn mới, nên “số thứ tự” của nó phải bắt đầu từ 1, chứ không dính dáng gì đến số 17.

iPhone Air khiến smartphone trở nên hấp dẫn trở lại?

Điều này giống như cách Apple từng làm với iPad Air. Năm 2013, sau bốn thế hệ iPad, Apple tung ra chiếc iPad Air đầu tiên – và họ không gọi nó là iPad 5 Air. Năm sau đó, sản phẩm kế nhiệm được đặt tên iPad Air 2, chứ không phải iPad 6 Air.