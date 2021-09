Vì sao 50 F0 ở TP.HCM có giấy đi đường qua các chốt kiểm soát?

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết thêm, trường hợp F0 đến cơ sở khám chữa bệnh và sau đó phát hiện mình là F0, di chuyển về nhà cách ly thì vẫn được phép. Mặt khác, nếu người dân biết mình là F0 trước đó nhưng vẫn di chuyển thì sẽ bị xử lý nghiêm và có thể bị xử lý hình sự.

Về việc một số báo chí phản ánh gần đây người dân tụ tập trở lại ở một số khu dân cư, khu phố, ông Hà cho biết, Công an TP.HCM đã tăng cường lực lượng xuống các quận huyện làm nhiệm vụ trực tại các chốt trạm kiểm soát, để công an xã, phường quản lý và nắm địa bàn dân cư. Do đó cán bộ địa bàn nào để xảy ra vi phạm thì phải chịu trách nhiệm.

Đối với việc người dân phản ánh, Công an TP.HCM vừa kiểm tra mã QR vừa kiểm tra giấy đi đường, ông Hà cho biết, hiện nay Công an thành phố yêu cầu lực lượng trực chốt phải kiểm tra song song do dữ liệu cập nhật cấp giấy đi đường vẫn chưa đầy đủ.