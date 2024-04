Vì sao 30 doanh nghiệp bị Bộ TT&TT thu hồi giấy phép bưu chính?

Đến nay, còn 6 doanh nghiệp chưa phối hợp làm việc với các đơn vị chức năng của Bộ TT&TT gồm: Công ty TNHH đầu tư và vận tải Nam Hưng; Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Thành Chiến; Công ty cổ phần thương mại vận tải Thu An; Công ty cổ phần thương mại vận tải Bách Việt; Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải và du lịch Trang Linh; Công ty TNHH thương mại vận chuyển Hà Thành.

Hiện tại, Vụ Bưu chính và Thanh tra Bộ TT&TT đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan gồm Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an, công an địa phương để xác minh sự hiện diện của doanh nghiệp tại các địa bàn, từ đó yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp làm việc và thực hiện thu hồi giấy phép bưu chính theo quy định pháp luật.

Trước đó, khi thông tin về kết quả đợt kiểm tra, Bộ TT&TT cũng đã điểm ra một số hành vi vi phạm quy định của pháp luật bưu chính của một số doanh nghiệp tại Hà Nội, cụ thể như: Không cung ứng dịch vụ bưu chính, sử dụng giấy phép bưu chính sai mục đích, không thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định, thậm chí có dấu hiệu né tránh, không hợp tác hoặc hợp tác chưa nghiêm túc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được mời làm việc.

Các vi phạm trên, theo Bộ TT&TT, đã gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về bưu chính, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính như: Lộ lọt bí mật thư tín, mất bưu gửi, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính, cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu tới quyền lợi của người sử dụng dịch vụ bưu chính.