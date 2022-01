Vi phạm trong khai thác đất, 3 doanh nghiệp bị xử phạt

Your browser does not support the audio element.

Ngày 1/1, Thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đức Toàn (trụ sở tại thành phố Hà Tĩnh) với số tiền hơn 30 triệu đồng.