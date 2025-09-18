Vì một sợi dây điện lỗi, nữ kỹ sư tháo rời cả nội thất xe để thay mới toàn bộ

Chỉ một ngày sau, một chiếc KIA Telluride thứ hai xuất hiện với vấn đề tương tự. Emily tháo một phần nội thất gần đèn hậu và phát hiện ra vấn đề ở cả hai xe: một đoạn dây bị kẹp sau cụm loa sau bên trái. Lực ép đủ mạnh để làm tróc lớp cách điện, khiến nó chạm vào dây nguồn và gây ra lỗi.

Thay vì gỡ đoạn dây điện bị kẹp và thay mới đoạn dây này để toàn bộ hệ thống lại hoạt động bình thường, KIA quyết định sẽ thay tất cả dây điện nằm dưới sàn xe. Công việc này không hề đơn giản, do kỹ thuật viên phải tháo ghế, thảm, ốp trang trí và nhiều chi tiết trong khoang nội thất. Để hoàn thành công việc, nữ kỹ thuật viên đã cần tới 12 giờ.

Nếu sửa đoạn dây điện hỏng, họ chỉ cần dưới một giờ đồng hồ. Dù có khả năng gây thêm điện trở và xảy ra lỗi mới, nhưng đây vẫn là phương án có khả năng giải quyết được triệt để vấn đề. Cách làm của Kia tuy tốn kém và phức tạp, song nó đảm bảo độ an toàn lâu dài cho xe và loại bỏ hoàn toàn nguy cơ chập mạch tại cùng vị trí.

Đây cũng là lời nhắc nhở rằng một sai sót nhỏ trong sản xuất có thể dẫn đến những cuộc sửa chữa lớn trên các mẫu xe hiện đại đầy rẫy linh kiện điện tử.

Theo Carscoops