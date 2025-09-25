Vi khuẩn đường miệng làm tăng rủi ro với sức khỏe tim mạch

Các nhà nghiên cứu ở Phần Lan phát hiện, một loại vi khuẩn phổ biến trong miệng người có liên quan đến bệnh tim mạch — Ảnh: Shutterstock

Các nhà khoa học tại Đại học Tampere, ở thành phố cùng tên của Phần Lan, công bố nghiên cứu cho thấy: những liên cầu khuẩn nhóm Viridans ở đường miệng và đường tiêu hóa làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Nhóm chuyên gia khuyến cáo mọi người duy trì sức khỏe răng miệng, cũng là bảo vệ sức khỏe tim mạch, theo báo Daily Mail đưa tin ngày 24/9.

Tiến sĩ Pekka J Karhunen - giáo sư tại Khoa Công nghệ Y tế ở Đại học Tampere và là tác giả chính của nghiên cứu - chia sẻ rằng, nhóm của ông đã xem xét mẫu mảng bám động mạch vành từ 121 người bị đột tử do bệnh tim, cùng với mẫu của 100 người khác đã phẫu thuật động mạch vành. Độ tuổi trung bình của người ở cả 2 nhóm là 63 và gần 75% là nam giới.

Tiến sĩ Karhunen cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là chứng minh rằng, có một lớp màng sinh học bao gồm nhiều vi khuẩn trong mảng xơ vữa động mạch. Chúng tôi cũng đồng thời nghiên cứu mối liên quan giữa hiện tượng vôi hóa của lớp màng sinh học ở bề mặt răng với quá trình vôi hóa động mạch vành”.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí American Heart Association, cho thấy: DNA của liên cầu khuẩn nhóm Viridians hiện diện trong 66% mẫu mảng bám từ nhóm bị đột tử, 58% từ nhóm đã làm phẫu thuật mạch máu.

Tiến sĩ Karhunen giải thích, liên cầu khuẩn nhóm Viridans sống cộng sinh trong miệng của hầu hết mọi người, chúng vô hại ở những người khỏe mạnh.

Tuy nhiên, ở những người bị suy giảm miễn dịch hoặc mắc bệnh mạn tính, các vi sinh vật này có thể thoát khỏi màng sinh học và gây viêm nhiễm bên trong tim, gây tổn thương và tắc nghẽn mô tim. Khi mô bị nhiễm trùng tách ra khỏi van tim, chúng có thể xâm nhập vào động mạch vành, chặn dòng máu chảy và dẫn đến đau tim.

Ông Karhunen khuyến cáo, bệnh tim là bệnh gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, cướp đi sinh mạng của 20 triệu người mỗi năm. “Kiểm tra răng miệng thường xuyên, đánh răng và dùng chỉ nha khoa không chỉ tốt cho răng miệng mà còn tốt cho tim của chúng ta” - vị chuyên gia chia sẻ.

Trường An (theo Daily Mail)