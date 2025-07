Vị khách say xỉn đòi cướp lái trên cao tốc, tài xế hành động khẩn cấp

Ngày 28/7, Công an xã Thủ Thừa (Tây Ninh) cho biết, đơn vị đã có báo cáo bàn giao Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính liên quan vụ việc gây mất trật tự an toàn giao thông trên cao tốc TPHCM – Trung Lương.

Ô tô 7 chỗ phải dừng khẩn cấp trên cao tốc TPHCM - Trung Lương do người đàn ông giành lái của tài xế. Ảnh: MĐ