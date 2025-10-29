Vì câu nói của thông gia, bố làm một việc khiến con trai day dứt

Tuần trước, sau cuộc gọi của bố, tôi lập tức về quê. Trong lòng tôi thoáng lo, vì đã lâu lắm rồi, bố mẹ mới nói chuyện với tôi bằng giọng nghiêm nghị như thế. Nhưng khi đến nhà, tôi không nhận thấy có gì bất thường.

Sau bữa cơm chiều, bố mới gọi tôi lên nhà trên và nói có việc cần bàn. Lúc tôi lên đã thấy trên bàn gỗ có một chiếc túi vải, bên trong có thứ gì đó được gói bằng giấy báo cũ.

Tôi chưa kịp thắc mắc thì bố mở lời, nói trong túi là một số tiền khá lớn để cho tôi có chút vốn lập nghiệp. Tôi rất ngạc nhiên nhưng không có ý định mở ra xem, bởi tôi không buôn bán, đầu tư gì ở thành phố. Tôi cũng chưa từng nói với cha mẹ rằng vợ chồng thiếu thốn, cuộc sống bấp bênh, cần bố mẹ hỗ trợ.