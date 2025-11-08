‏VFXanh Thủ Đức khai trương, tiếp tục mở rộng mạng lưới 3S tại TP.HCM

VFXanh Thủ Đức đón khách ngày đầu: VF3, VF7 và VF8 tiếp tục “gây sốt”

‏Vào sáng 10/8/2025, tại TP. HCM, Showroom VFXanh Thủ Đức - thành viên thứ tư trong hệ thống đại lý phân phối VFXanh đã chính thức đi vào hoạt động tại số 50 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Bình, TP. HCM.

‏VFXanh Thủ Đức với tổng diện tích hơn 2.500m2, mô hình 3S chuẩn hãng, tích hợp đầy đủ các chức năng gồm: Bán hàng, bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng chính hãng cho các dòng ô tô điện VinFast.‏

‏Sự kiện khai trương diễn ra trong không khí sôi động, quy tụ hàng trăm khách hàng, khách mời và các đối tác đến tham dự. Các hoạt động đồng hành như roadshow xe điện, nghi thức cắt băng, lễ bàn giao xe và kết nối tư vấn tại chỗ đã thu hút lượng lớn người dùng quan tâm, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm phương tiện di chuyển xanh, tiết kiệm và phù hợp với nhu cầu sử dụng trong đô thị.

Hàng trăm khách hàng tham dự sự kiện giới thiệu phương tiện xanh

‏Ngay trong ngày đầu tiên, VFXanh Thủ Đức đã ghi nhận nhiều khách hàng đến tham quan showroom, đăng ký lái thử và bày tỏ thiện chí chốt cọc ngay sau khi trải nghiệm thực tế để có thể nhận thêm những ưu đãi chỉ có trong ngày khai trương. Trong đó, ba dòng xe thu hút nhiều sự quan tâm nhất là VF3, VF7 và VF8.