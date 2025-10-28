VFF phản ứng cứng rắn sau sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam tại giải futsal Đông Nam Á

Chiều 28/10, lễ bốc thăm giải futsal U19 và U16 vô địch Đông Nam Á 2025 được tổ chức tại Thái Lan. Tuy nhiên, một sự nhầm lẫn là không thể chấp nhận được của Ban tổ chức khi lá thăm mang tên Việt Nam lại được BTC sử dụng quốc kỳ của Trung Quốc thay vì quốc kỳ của nước CHXHCN Việt Nam.

Điều đáng nói hơn là livestream này được phát sóng trực tiếp trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Thái Lan.