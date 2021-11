VFF gửi thư cảm ơn sau 2 trận đấu của tuyển Việt Nam

Nhờ vào sự hỗ trợ, phối hợp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cục Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công An), Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công An), Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại Giao), Công an thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Sở Y tế thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Quận Nam Từ Liêm, Ủy ban nhân dân Quận Cầu Giấy và Ủy ban nhân dân Quận Đống Đa, VFF đã tổ chức thành công 2 trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực Châu Á trên sân vận động Mỹ Đình (gặp Nhật Bản hôm 11.11 và Saudi Arabia hôm 16.11).