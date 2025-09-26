VFF được AFC đề cử hai giải thưởng của bóng đá châu Á năm 2025

PV/VOV.VN| 26/09/2025 10:18

AFC vừa công bố danh sách các đề cử cho những giải thưởng của năm 2025, VFF góp mặt trong hai hạng mục giải thưởng.

Giải thưởng thường niên AFC là sự kiện vinh danh cao quý nhất của bóng đá châu lục, do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trao tặng nhằm ghi nhận những tập thể và cá nhân có đóng góp, thành tích nổi bật trong một mùa giải. Năm nay, lễ trao giải AFC Riyadh 2025 sẽ diễn ra vào ngày 16/10/2025 tại Saudi Arabia, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia Tây Á này đăng cai sự kiện.

vff duoc afc de cu hai giai thuong cua bong da chau A nam 2025 hinh anh 1
Lễ trao giải AFC Riyadh 2025 sẽ diễn ra vào ngày 16/10/2025 tại Saudi Arabia. (Ảnh: AFC)

Trước thềm buổi gala, AFC đã công bố danh sách rút gọn đề cử cho các hạng mục quan trọng, quy tụ những ngôi sao và tổ chức tiêu biểu của bóng đá châu lục trong năm qua. Trong đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) được đề cử ở hai hạng mục giải thưởng.

Ở hạng mục “Liên đoàn bóng đá của năm” - vinh danh các liên đoàn bóng đá thành viên có hoạt động nổi bật trong năm 2025, LĐBĐ Việt Nam (VFF) được AFC lựa chọn vào Top 3 đề cử giải thưởng hạng Kim Cương (cao thứ hai chỉ sau Platinum), cùng LĐBĐ Trung Quốc và LĐBĐ Thái Lan.

Bên cạnh đó, VFF còn có tên trong danh sách đề cử “Giải thưởng ghi nhận của Chủ tịch AFC dành cho bóng đá phong trào”. Đây là hạng mục nhằm tôn vinh những liên đoàn có nhiều nỗ lực trong việc phát triển bóng đá cộng đồng, khuyến khích sự tham gia rộng rãi của người dân vào các hoạt động thể thao. LĐBĐ Việt Nam được xếp vào hạng Đồng, cùng với LĐBĐ Bangladesh và LĐBĐ Quần đảo Bắc Mariana.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-thao/vff-duoc-afc-de-cu-hai-giai-thuong-cua-bong-da-chau-a-nam-2025-post1232879.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-thao/vff-duoc-afc-de-cu-hai-giai-thuong-cua-bong-da-chau-a-nam-2025-post1232879.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bóng đá Việt Nam
            VFF được AFC đề cử hai giải thưởng của bóng đá châu Á năm 2025
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO