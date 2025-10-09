Vết trượt của YouTuber chuyên vào vai 'Chủ tịch giả nghèo' vừa bị khởi tố

Mới đây, cơ quan chức năng Thanh Hóa vừa khởi tố Hoàng Văn Đức (còn được biết đến là Đức SVM) - hiện tượng mạng nổi tiếng với loạt video “Chủ tịch giả nghèo và cái kết” - vì hành vi trốn thuế hơn 120 triệu đồng.

Hoàng Văn Đức (sinh năm 1987, quê Thường Xuân, Thanh Hóa) bị truy cứu theo khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Trong giai đoạn từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2022, Đức đã đăng tải nhiều video trên YouTube, thu về nguồn thu nhập đáng kể từ tiền quảng cáo. Tuy nhiên, thay vì kê khai minh bạch, anh sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để nhận tiền, đồng thời không xuất trình đầy đủ chứng từ cần thiết.

Đức nổi lên từ vai diễn "Chủ tịch giả nghèo" (Ảnh chụp màn hình).

Từ một YouTuber bình dân thành “ông chủ vũ trụ nội dung"