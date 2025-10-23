Vết sẹo “sao kê”

Chỉ là một “con sâu”

Công an vừa tạm giữ hình sự Đào Quang Hà (SN 2001, Hưng Yên) – thành viên của một đoàn thiện nguyện vì hành vi lợi dụng việc kêu gọi từ thiện để trục lợi cá nhân. Hà là người quản lý fanpage “Hà và Việt Nam”. Hà, đã kêu gọi cộng đồng ủng hộ một nhà xe trong đoàn thiện nguyện bị va chạm giao thông tại Thanh Hóa, với lý do “bù đắp khoản 100 triệu đồng đã đền cho chủ xe địa phương”.

Trong rất nhiều người ủng hộ, một tài khoản Facebook tên “Thị Thu Hường Bùi” đã gửi 43 triệu đồng với yêu cầu không công khai danh tính.

Lợi dụng chi tiết này, Hà biển thủ cá nhân 40 triệu đồng.

Đối tượng Hà tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

40 triệu đồng không lớn. Nhưng 40/43 triệu đồng thì lại cực lớn. Lớn không chỉ ở con số, mà ở mức độ tổn thương của lòng tin. Mất mát ấy khiến sự nghi ngờ có cơ hội trỗi dậy, len vào từng suy nghĩ, từng bình luận. Chỉ sau một vụ việc, chàng trai “thần tượng” biến thành “đối tượng”, và mạng xã hội lập tức bật chế độ mỉa mai như một phản xạ tự động.

Hài hước mà cay đắng thay: Một khoản tiền sai chỗ khiến cả xã hội muốn khóa luôn lòng tốt, muốn tung hê, muốn tẩy chay ngay với những người đang âm thầm giúp đỡ đồng bào mình.