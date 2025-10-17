Vespa PX150E 1995, xe cổ 30 năm tuổi giá đắt gấp đôi Honda SH

Ra đời giữa thập niên 1990, Vespa PX150E được xem là một trong những dòng xe cuối cùng còn giữ trọn vẹn tinh thần cổ điển của thương hiệu Ý. Với thiết kế mang đậm dấu ấn thập niên 70 – 80, PX150E không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của phong cách sống, của chất “điệu” rất riêng mà người yêu Vespa trên khắp thế giới vẫn mê mẩn.

Việc ra mắt dòng PX, Vespa đã tạo nên bước ngoặt trong lịch sử Piaggio khi kết hợp giữa thiết kế truyền thống và công nghệ hiện đại thời bấy giờ. Phiên bản PX150E xuất hiện vào năm 1995 – chữ “E” viết tắt của “Elestart”, ám chỉ việc xe được trang bị đề điện thay cho khởi động bằng cần đạp. Đây là chi tiết nhỏ nhưng đánh dấu bước tiến quan trọng, giúp Vespa vừa giữ nét hoài cổ vừa thích nghi với nhu cầu người dùng hiện đại.

Chiếc Vespa PX150E 1995 của anh Đức.

Ngày nay, một chiếc Vespa PX150E nguyên bản, nhất là xe nhập Ý, có thể được định giá hàng trăm triệu đồng tại Việt Nam, không chỉ vì giá trị vật chất mà vì tinh thần hoài cổ mà nó gợi lên. Mỗi chiếc xe như mang trong mình một câu chuyện về những năm tháng châu Âu phóng khoáng, về phong cách sống tự do của người Ý, và cả niềm đam mê của những tay chơi xe cổ Việt Nam đang gìn giữ vẻ đẹp ấy.