'Venom: Let There Be Carnage' được khen ngợi là phim giải trí đáng tiền vé

Ngày hôm nay, Venom: Let There Be Carnage đã chính thức trình làng trên thế giới và nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Venom phần 1 ra mắt năm 2018 và đã thu về gần 800 triệu USD toàn cầu, khiến cho Sony tiếp dục dốc hầu bao cho phần 2 với quy mô lớn hơn.

Venom: Let There Be Carnage

Trong Venom: Let There Be Carnage, ngoài Tom Hardy, tâm điểm sẽ thuộc về Woody Harrelson khi nam diễn viên gạo cội thủ vai Cletus Kasady - tên giết người hàng loạt vô tình dính phải sức mạnh Venom, trở thành tên ác nhân Carnage cực kỳ tàn ác, khiến tất cả phải run sợ. Trận chiến giữa hai nhân vật Cletus Kasady và Eddie Brock chắc chắn sẽ khiến màn ảnh nổ tung.