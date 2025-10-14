Venezuela đóng cửa các Đại sứ quán tại Na Uy và Australia

Đây được xem là một phần của chiến lược “phân bổ lại nguồn lực đối ngoại” của Venezuela, sau nhiều tuần căng thẳng gia tăng với Mỹ.

Đại sứ quán Venezuela tại thủ đô Oslo (Na Uy) sau khi bị đóng cửa mà không có lời giải thích nào. Ảnh: NTB

Trong một tuyên bố, Chính phủ Venezuela cho biết, các dịch vụ lãnh sự đối với người dân quốc tịch nước này tại Australia và Na Uy sẽ được Bộ ngoại giao cung cấp thông tin trong những ngày tới. Ngoài ra, việc mở thêm 2 Đại sứ quán ở châu Phi, nhằm đẩy mạnh quan hệ với 2 quốc gia có chung chiến lược chống thực dân và bá quyền; tăng cường sự hợp tác giữa các bên trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, giáo dục, khai thác mỏ, …

Bộ Ngoại giao Na Uy xác nhận đã được Venezuela thông báo về việc đóng cửa đại sứ quán nhưng không nêu lý do. Na Uy cho rằng đây là một bước đi “đáng tiếc” trong bối cảnh hai bên có quan điểm khác nhau về một số vấn đề, nhưng Na Uy luôn muốn duy trì đối thoại cởi mở với Venezuela. Được biết, Na Uy không có đại sứ quán tại Venezuela và phải xử lý các vấn đề thông qua đại sứ quán tại quốc gia láng giềng Colombia.

Trong khi đó, Australia chưa lên tiếng về bước đi mới của Venezuela.