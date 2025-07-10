Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và 'nữ ma đầu' Minh Trân Trân

Khu tự trị Kokang ở Myanmar từ lâu là điểm nóng của tội phạm, nơi các thế lực vũ trang địa phương thao túng mọi hoạt động kinh tế ngầm. Trong số đó, gia tộc họ Minh, với người đứng đầu là Minh Học Xương, vươn lên trở thành một thế lực đáng sợ.

Minh Học Xương (sinh năm 1954) là người có xuất thân từ giới chính trị địa phương. Ông ta từng là cấp dưới của Bành Gia Thanh, chỉ huy lực lượng gọi là Quân đồng minh dân tộc dân chủ Kokang (MNDAA).

Sau khi Bành Gia Thanh bị lật đổ vào tháng 8-2009,Minh Học Xương thế vào khoảng trống quyền lực mà Bành Gia Thanh để lại, dần dầnthiết lập mạng lưới quan hệ sâu rộng với các thế lực khác trong vùng.

Ông ta là người định hình chiến lược và đưa ra những quyết sách quan trọng nhất cho cả gia tộc.

Minh Học Xương. Ảnh: Guancha

Theo tờ báo Người quan sát, có một chi tiết khá châm biếm là dù là trùm lừa đảo nhưng Minh Học Xương vẫn xuất hiện tại một số cuộc họp địa phương để đưa ra lời khuyên về chống lừa đảo.