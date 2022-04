VEF dự kiến phát hành 852,9 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên gần 10.200 tỉ đồng

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Mã CK: VEF) vừa công bố tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (AGM 2022) về việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Theo đó, VEF sẽ trình phương án phát hành gần 853 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thu về 8.529,9 tỉ đồng. VEF cho biết sẽ dành khoảng 1.467,2 tỉ đồng để triển khai thực hiện dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia và 6.975,8 tỉ đồng đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Sau đợt phát hành này, quy mô vốn điều lệ của VEF dự kiến tăng gấp hơn 6 lần, từ 1.666 tỉ đồng lên 10.196 tỉ đồng.

Tại ngày 31/12/2021, quy mô tổng tài sản của VEF đạt 8.642,5 tỉ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.301,8 tỉ đồng, chủ yếu là các khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất từ 6%-7,5%/năm.

Bên cạnh đó, VEF còn dành 1.457,6 tỉ đồng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp có thời gian thu hồi lớn hơn 3 tháng và dưới 1 năm, với lãi suất 7,5%/năm. Công ty cũng cho các đối tác doanh nghiệp vay tổng cộng 3.236 tỉ đồng (chủ yếu là vay ngắn hạn với 3.090 tỉ đồng) với lãi suất 9%/năm.

Năm 2021, VEF ghi nhận doanh thu thuần đạt 6,2 tỉ đồng, giảm 32% so với năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ lên 402,8 tỉ đồng. Trừ đi chi phí và thuế, VEF báo lãi ròng hơn 328 tỉ đồng, gấp 2,3 lần so với năm 2020.

Trong năm 2022, VEF đặt mục tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 10 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 200 tỉ đồng, lần lượt tăng 59,5% và giảm 39% so với thực hiện năm 2021./.