Vé xem concert ngôi sao nổi tiếng được bán bằng cách mua bê con giúp nông dân

Người hâm mộ có thể tham gia buổi hòa nhạc của Dịch Dương Thiên Tỉ bằng cách mua bê con để ủng hộ nông dân. Ảnh: hanout

Buổi hòa nhạc vừa qua của Dịch Dương Thiên Tỉ tại Thượng Hải đã tạo nên ''cơn sốt'' vé chưa từng có, khi toàn bộ số vé được bán hết chỉ trong vài phút. Trên thị trường vé chợ đen, nhiều ghế đẹp bị đẩy giá lên tới 80.000 nhân dân tệ (khoảng 11.000 USD).

Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra cách để sở hữu tấm vé VIP mà không phải mua trên chợ đen đó là tham gia chương trình mua bê con đổi vé xem hòa nhạc do Trung tâm Phát triển Phúc lợi Công cộng Tương Dương (tỉnh Hồ Nam) phát động. Đây là dự án kết hợp giữa hoạt động thiện nguyện và sự kiện giải trí, với mục tiêu giúp nông dân tăng thu nhập từ chăn nuôi.

Cụ thể, người mua 8 con bê (tổng giá trị 80.000 NDT) sẽ nhận một vé ngẫu nhiên, 10 con bê (100.000 NDT) được 2 vé, và 12 con bê (120.000 NDT, khoảng 17.000 USD) sẽ được tặng vé ngồi sát sân khấu và được đánh giá là vị trí đẹp nhất buổi diễn.

Theo quy trình, sau khi khán giả mua bê con, những chú bê này sẽ giao lại cho nông dân địa phương chăm sóc, nuôi lớn và giết mổ sau khoảng 2 năm. Khi đó, người mua bê có quyền lựa chọn nhận thịt bê tươi, các sản phẩm chế biến từ thịt hoặc nhận lại khoản tiền đã đóng kèm lợi nhuận (nếu chăn nuôi sinh lời).

Ý tưởng này nhận được nhiều lời khen vì vừa giúp khán giả thỏa giấc mơ gặp thần tượng, vừa hỗ trợ sinh kế cho người nông dân. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bày tỏ lo ngại, cho rằng mô hình này tiềm ẩn rủi ro tài chính và có thể trở thành cái cớ để lừa đảo nếu không được quản lý chặt chẽ.

Dịch Dương Thiên Tỉ là cựu thành viên nhóm nhạc TFBoys, hiện là một trong những nghệ sĩ trẻ thành công tại Trung Quốc. Anh từng giành nhiều giải thưởng lớn, trong đó có Nam diễn viên chính xuất sắc nhất do Hiệp hội Đạo diễn Điện ảnh Trung Quốc 2024 trao tặng, và 8 lần góp mặt trong chương trình Giao thừa CCTV - sự kiện có lượng khán giả lớn nhất cả nước.