Vé số trúng độc đắc Vietlott hơn 48 tỷ được bán ra ở đâu?

Ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.398 ở loại hình xổ số Mega 6/45 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tối qua (27/8), hội đồng quay thưởng đã tìm ra 1 vé số trúng giải độc đắc Jackpot với trị giá hơn 48 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Vietlott, vé số trúng giải độc đắc Jackpot trị giá hơn 48 tỷ đồng nói trên được bán ra ở TPHCM.

Tấm vé số trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.398 của sản phẩm Mega 6/45 chứa dãy số may mắn là: 03 - 11 - 18 - 39 - 40 - 42.