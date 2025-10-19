Vé số trúng 2 tỉ bị từ chối trả thưởng vì rách: Chủ nhân 'cầu cứu' luật sư, chuẩn bị khởi kiện

Tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách, thủng ở giữa nhưng phần bị rách đã mất.

Theo trình bày của ông L., ông là chủ nhân tờ vé số dự thưởng mang số 996946C, ký hiệu K39-25 của Công ty xổ số tỉnh Gia Lai, mở thưởng ngày 26-9, trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, tờ vé bị rách thủng một phần nhỏ ở giữa, nhưng vẫn giữ nguyên dãy số và ký hiệu nhận dạng.

Ngày 19-10, luật sư Nguyễn Văn Kỷ – Giám đốc Công ty Luật Kỷ Nguyễn & Cộng sự (Huế) – xác nhận đơn vị này vừa tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ pháp lý từ ông Ph.D.L. (trú xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), chủ sở hữu tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (Công ty xổ xổ số tỉnh Gia Lai) nhưng bị từ chối trả thưởng do... rách.

Ngày 1-10, ông đã viết đơn yêu cầu Công ty xổ số tỉnh Gia Lai trả thưởng. Đến ngày 8-10, tại buổi làm việc với ông L., Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai đã từ chối trả thưởng theo Thông tư 75/2013/TT- BTC ngày 4-6-2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số .

Vì vậy, ông L. quyết định cùng với người được ủy quyền của mình ra Huế gặp luật sư Nguyễn Văn Kỷ để được tư vấn pháp lý, có đơn mời Công ty Luật Kỷ Nguyễn & Cộng sự tư vấn, soạn thảo các văn bản liên quan để khởi kiện đòi trả thưởng.

Đồng thời cử luật sư tham gia làm việc với Công ty xổ số tỉnh Gia Lai, nộp đơn khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án nhân dân khu vực 7 Gia Lai và tòa các cấp có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông L. nếu ông quyết định khởi kiện đòi trả thưởng.

Lý do không trả thưởng cho vé số