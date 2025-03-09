Vệ sĩ của Mỹ Tâm

Trong những ngày lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, diễn viên, vệ sĩ Tùng Yuki gây chú ý khi xuất hiện cùng ca sĩ Mỹ Tâm. Ông theo sát nữ ca sĩ từ buổi tổng duyệt tại sân vận động Mỹ Đình cho đến sáng 2/9, đảm nhận vai trò vệ sĩ thân cận.

Chia sẻ về những ngày đặc biệt ở Thủ đô, Tùng Yuki (tên thật Nguyễn Văn Tùng) nói: “Chúng tôi căng sức đi qua mấy ngày cuối tháng 8. ‘Bố con tôi’ tâm sự rất nhiều trên xe lúc di chuyển ra quảng trường. Dọc hai bên đường, người dân dành từng chỗ ngồi để mong được thấy đoàn diễu hành. Tôi xúc động nhất khi nhìn thấy nhiều em bé mặc quân phục kháng chiến, đôi nam nữ diện áo cờ đỏ sao vàng, đặc biệt là các cựu chiến binh ngồi trên xe lăn...”.