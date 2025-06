Về quê thăm con, tôi lập tức đưa con đi ngay trong đêm khi chứng kiến hành động này của mẹ chồng

Tôi lấy chồng khác quê, nhà chồng cách nhà bố mẹ đẻ gần 200 cây số. Sau đám cưới, vợ chồng tôi thuê nhà trên thành phố để đi làm, bố mẹ chồng sống ở quê.

Dù không sống chung nhưng mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng không mấy tốt đẹp. Nguyên nhân là do bố mẹ chồng chê nhà tôi nghèo. Hơn nữa, chuyện con cái của tôi cũng khiến bố mẹ chồng không hài lòng.

3 tháng sau đám cưới, tôi có thai. Tuy nhiên, do sức khỏe không được tốt nên đến tuần thứ 8, em bé không giữ được. Sau lần ấy, vợ chồng tôi mất gần 2 năm để tẩm bổ, uống nhiều loại thuốc mới có thai lại. Giữ gìn cẩn thận, may mắn, em bé cũng chào đời bình an.

Thế nhưng, ngày tôi sinh con gái, bố mẹ chồng tỏ vẻ không vui. Vì vậy, quãng thời gian ở cữ của tôi cũng không mấy vui vẻ, hay nói đúng hơn là khá áp lực.

Con được 3 tháng, mẹ con tôi bồng bế nhau lên Hà Nội để cơm nước cho chồng đi làm. Bé con hay ốm nên chúng tôi cũng tốn nhiều khoản lo thuốc men, viện phí cho con. Mẹ chồng không những không thương còn liên tục bóng gió nói mẹ con tôi là gánh nặng của chồng.