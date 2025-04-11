Về quê khởi nghiệp, cô gái giúp 1.100 hộ dân thoát nghèo

Tại mảnh đất Thanh Xuyên (tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc) từng bị trận động đất kinh hoàng năm 2008 san phẳng, một câu chuyện khởi nghiệp như cổ tích đang dần trở thành hiện thực.

Với số tiền ít ỏi trong tay, một cô gái trẻ đã biến vùng đất hoang tàn thành trung tâm nông sản trực tuyến, tạo công ăn việc làm cho hơn 1.300 lao động; đồng thời thúc đẩy 1.100 doanh nghiệp nông thôn phát triển, với doanh thu mỗi năm hơn 60 triệu NDT (khoảng 231 tỷ đồng), cải thiện đời sống cho hơn 20.000 người dân.

Người phụ nữ ấy là Triệu Hải Linh, một người dám nghĩ, dám làm, dùng trí tuệ khởi nghiệp ngay trên mảnh đất nông thôn Trung Quốc.

Vượt qua hoang tàn

Ngày 12/5/2008, trận động đất ở dãy núi Long Môn khiến Thanh Xuyên trở thành đống đổ nát. 98% nhà cửa sụp đổ, đường sá gãy đổ, 23 xã trở thành những “hòn đảo” cô lập. Khi Triệu Hải Linh trở về, trước mắt là cảnh người dân thất thần ngồi giữa đống gạch vụn.