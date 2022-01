Về quê ăn Tết thời dịch, vướng lắm quy định "tréo ngoe"!

Your browser does not support the audio element.

TP Thanh Hóa khuyến cáo công dân hạn chế về quê

Vừa qua, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa có thư ngỏ gửi các tầng lớp nhân dân trong địa bàn TP Thanh Hóa và người dân TP Thanh Hóa đang làm việc tại tỉnh ngoài, nước ngoài... về việc tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết; nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đã gây "bão" trong dư luận.

Theo nội dung thư ngỏ, hiện nay, tình hình dịch trên địa bàn TP Thanh Hóa đang diễn biến phức tạp, khó lường, số ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng có chiều hướng gia tăng với nhiều ổ dịch phức tạp xuất hiện tại các điểm công cộng tập trung đông người.

Thư ngỏ của TP Thanh Hóa về việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền TP Thanh Hóa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh người dân cung cấp).

Vì vậy thành phố kêu gọi nhân dân tích cực vận động và thông báo cho con em, người thân trong gia đình đang sinh sống, học tập, công tác xa quê biết được tình hình phức tạp của dịch bệnh tại địa phương và tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết.

Trao đổi về thư ngỏ này, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa khẳng định: "Đây không phải là cấm, mà là thư kêu gọi tới những người sinh sống trên địa bàn thành phố có người thân đang học tập, công tác xa quê trong và ngoài nước thông báo cho người thân biết tình hình dịch ở địa phương, thành phố không có chủ trương cấm và không thể cấm người dân đi lại được. Khuyến cáo là để người dân giữ sức khỏe trước hết cho bản thân, cho người thân và cho cộng đồng".

Trước thư ngỏ này của lực lượng chức năng TP Thanh Hóa, nhiều ý kiến bạn đọc đồng tình và cho rằng: "Nghĩ kỹ cũng đúng. Tết rất quan trọng, nhưng chúng ta đã phải cách ly xã hội gần cả một năm, việc làm thì bấp bênh. Tết năm nay không về thì sang năm, tại sao phải đánh đổi rủi ro tính mạng và người thân nhìn thấy rõ trước mắt mà không tránh. Tôi hoàn toàn đồng tình với thư kêu gọi của Thanh Hóa".

Tuy nhiên lại một số bạn đọc lại phản đối lại ý kiến này. Bạn đọc Tuấn chia sẻ rằng: "Khi khó khăn thì kêu gọi người xa quê giúp đồng bào ở quê. Giờ sợ trách nhiệm thì kêu đồng bào xa quê đừng về ăn tết".

Cũng đồng tình với bạn đọc Tuấn, bạn đọc Hiểu Lê cho rằng: "Sao TP Thanh Hóa không ra luôn thư ngỏ là không giao thương vận chuyển hàng hóa với các tỉnh thành xung quanh nữa đi, giờ tỉnh thành nào chẳng có dịch".