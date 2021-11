Về nhà người yêu ra mắt, sợ cảnh phải rửa bát cô gái tung chiêu độc qua mắt hết thảy mọi người

Mạng xã hội đã lan truyền rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười của các “nàng dâu tương lai” khi về ra mắt nhà người yêu như nấu nướng, rửa bát... Có lẽ vì thế khi bản thân phải đối diện với tình huống tương tự, cô gái dưới đây đã rất “tỉnh đòn” để bản thân không phải thiệt thòi, tuy nhiên chiêu bài cô nàng sử dụng cũng lại khiến các Netizen xôn xao bàn tán.

Chào anh em, không biết có ai như bạn gái mình, qua nhà mình ăn cơm cách đây 3 hôm, nhà mình không phải gốc Hà Nội nhưng các cô dì chú bác đều lên đây, gia đình mình cũng mới lên được 6 năm nên thi thoảng mọi người có tụ tập ăn cơm thì hôm đó có 4 mâm thôi, mỗi mâm 6-8 người. Cũng tranh thủ mình ra mắt bạn gái luôn…

Hôm đấy đến nhà, đầu tiên người yêu mình hỏi:

- Sao nhà anh đông thế? Bao nhiêu người thế?

- Anh cũng không rõ, tí em đếm xem nhưng bình thường vào khoảng 4-5 mâm.

- Đông thật!

Xong thì vì nhà đông con cháu nên mỗi người một tay cũng nhanh, người yêu mình cũng vào giúp bưng bê các thứ cho đến lúc ăn thì bác mình trêu người yêu mình là:

- Con gái có biết uống rượu không?

Bình thường mình không thấy người yêu uống rượu bao giờ nhưng:

- Dạ cháu biết sơ sơ thôi ạ.

- Thế uống với bác 1 ly nhỉ?

- Dạ vâng bác để cháu rót ạ.

Và cứ thế, từ bác tới bố mình xong đến các cô các chú, nói chung là cũng phải 8-9 chén. Sau đó mọi người bảo thôi không uống nữa, hình như say rồi… Người yêu mình bắt đầu có hiện tượng gắp trượt miếng thịt nên mình xin phép:

- Để cháu đỡ bạn ấy lên phòng chứ chắc say rồi ạ.

- Con gái mà "máu" thật, ngày đầu về mà đã như này, giỏi đấy, bản lĩnh đấy!

Xong mình đưa lên phòng, mình để đấy cho nghỉ ngơi, mẹ mình còn quan tâm lên sau bật điều hòa ấm ấm xong đắp chăn cho ngủ ngon lành.

Ăn xong mọi người dọn dẹp chia nhau ra rửa bát, các chú các bác thì ngồi ăn hoa quả, uống trà nói chuyện… Mình xong hết thì lên phòng, thấy người yêu đang nằm nghịch điện thoại:

- Em không say à?

- Em không.

- Anh tưởng em say?

- Không, em có say đâu, em giả vờ đấy. Chục chén rượu ấy ăn thua gì?

- Giả vờ? Làm gì mà phải giả vờ.

- Em giả vờ để khỏi phải rửa bát. Nhìn 4 mâm bát đũa rồi chưa kể nồi niêu xoong chảo, phát sợ.

- Sao lại nghĩ vậy?

- Tại em thấy mọi người bảo là đến nhà người yêu hay phải rửa bát, lần đầu ấy, nên em mới giả vờ.

- Chứ nhà anh có bắt em rửa bát đâu mà em phải thế?

- Thôi cứ thế cho chắc anh à, sau em cũng thế nhớ, uống giả vờ say xong ăn no đi ngủ.

Nói đến ăn no thì mình cũng lo người yêu chưa ăn uống gì đã uống rượu xong lên đây, mình hỏi:

- Vậy em ăn no chưa?

- Em ăn no rồi, ăn hết 2 cái đùi gà, xôi, nộm, tôm,…

- Em ăn lúc nào.

- Lúc anh đi chúc rượu mọi người, hí hí, em ăn được chục con tôm, mọi người cứ bóc cho em ý.



Không biết có bạn nữ nào như người yêu mình không cũng nhanh trí đấy nhưng mà như này thì cũng có vẻ không ổn lắm nhỉ, hình như hơi lười thì phải chưa ai bắt làm gì đã trốn rồi”.



Theo đó, trong dịp gia đình họ hàng tụ tập ăn uống, chàng trai cũng tranh thủ ra mắt người yêu luôn. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ chỉ có điều bạn gái chủ top hơi choáng vì đông khách, hơn nữa cô còn nhiệt tình tiếp rượu mọi người đến nỗi có hiện tượng say nên được đưa vào phòng riêng nghỉ ngơi.