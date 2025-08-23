Về ngoại hình Phương Mỹ Chi

“Câu nói ‘Em biết em không xinh nên em không dám trèo cao’ đang đồng nghĩa với ‘Vì tôi thấy mình xấu xí, tôi không xứng đáng với điều tốt đẹp’. Quá nguy hiểm khi tiêm nhiễm những thông điệp này và ‘mượn’ Chi là người dẫn dắt vào tư duy thế hệ trẻ - phải tự ti với điều khác biệt tạo nên cá thể độc lập... Với những phát ngôn mang tính thiển cận, tự hạ thấp giá trị bản thân như vậy là điều Chi không mong muốn bạn trẻ tin và dùng điều đó soi chiếu bản thân”, giọng ca Vũ trụ có anh bày tỏ bức xúc.

Trong cuộc trò chuyện với người hâm mộ, Phương Mỹ Chi tiết lộ cảm thấy buồn lòng khi bị trang mạng không chính thống gán cho câu nói: “Em biết em không được xinh nên em không dám trèo cao đâu”.

Chia sẻ của Phương Mỹ Chi tạo ra cuộc thảo luận lớn trên mạng xã hội. Phần lớn cư dân mạng chỉ trích việc lan truyền tin giả và quan điểm độc hại cho xã hội trên không gian mạng. Khán giả cũng dành nhiều lời động viên, ủng hộ đến Phương Mỹ Chi. Họ cho rằng nữ ca sĩ sinh năm 2003 có thể chưa xuất sắc về ngoại hình, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sức hút và ánh hào quang mà cô có.

Cư dân mạng bình luận: “Vẻ đẹp đâu có khuôn mẫu cụ thể. Đối với tôi, người có nhân cách đẹp, vẻ ngoài tự nhiên cũng tạo được thiện cảm. Phương Mỹ Chi thu hút theo cách riêng của cô ấy, mang đến năng lượng tích cực. Hơn nữa là chuyện riêng tư của người khác, mình làm gì có quyền đánh giá.

Một số thành phần trên mạng xã hội không biết để cái duyên ở đâu rồi”, “Phương Mỹ Chi có thể không đẹp theo tiêu chuẩn của một số người, nhưng đẹp trong mắt tôi. Tài năng, sự nỗ lực và nhân cách của cô ấy khiến mọi người phải nể phục”, “Đối với tôi, Phương Mỹ Chi quá đẹp, về cả nhân cách, tâm hồn và cách nhìn toàn diện”, “Không hổ danh là 12 năm trong nghề, tuổi còn trẻ nhưng suy nghĩ chín chắn và sâu sắc. Luôn yêu thương Chi”, “Quan trọng là Phương Mỹ Chi xinh và xinh hơn mỗi ngày”, “Tôi thấy rõ Phương Mỹ Chi ngày càng xinh đẹp”, “Dĩ nhiên, cô ấy không xinh như hoa hậu, nhưng nét duyên dáng và tài năng đó thật sự khiến mọi người phải say mê”...

Hành trình lột xác

Nếu nhìn lại hành trình sự nghiệp của Phương Mỹ Chi, bắt đầu từ chương trình Giọng hát Việt nhí 2013, ngoại hình chưa bao giờ là lý do để khán giả yêu mến cô. Điều khiến mọi người nhớ nhất về Phương Mỹ Chi là giọng hát dân ca ngọt ngào, sâu lắng.

Tuy nhiên, khi bước chân vào showbiz, khó khăn trước hết mà Phương Mỹ Chi phải đối mặt là miệt thị về ngoại hình. Điều này tạo áp lực lớn lên cô từ khi còn bé. Chính chị Bảy phải thừa nhận có thời gian sống trong sự tự ti, thấy tất cả điểm trên cơ thể mình đều không đẹp.