Vé máy bay tới Hà Nội xem diễu binh diễu hành 'căng như dây đàn'

"Gia đình tôi có 5 người, riêng tiền vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông từ TPHCM ra Hà Nội chơi lễ đã non nửa khoảng 30 triệu đồng, chưa kể tiền thuê khách sạn, taxi và chi phí ăn uống. Hiện tôi đang cân nhắc lại việc mua vé máy bay ra Hà Nội hay đi tàu hỏa hoặc xe khách", chị Hoàng Huyên nói.

Hiện tại, giá vé khứ hồi hạng phổ thông chặng TPHCM - Hà Nội đang dao động trong khoảng 6-8 triệu đồng. Mức giá này ngang ngửa giá vé dịp Tết Nguyên đán trên cùng chặng và tăng từ 2-3 triệu đồng/vé so với ngày thường.

Chỉ còn nửa tháng nữa là diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, với chương trình diễu binh, diễu hành quy mô lớn (A80), du lịch Hà Nội dự kiến sẽ là trung tâm của cả nước, lượng khách tăng cao kỷ lục trong dịp này.

Chi Khanh (30 tuổi, TP Vũng Tàu, đang sinh sống và làm việc tại TPHCM) và nhóm bạn cũng đang chần chừ với quyết định đặt vé máy bay ra Hà Nội dịp nghỉ lễ 2/9 này.

Theo chị Khanh, ra Thủ đô đu trend xem "concert quốc gia" A80 là điều chị và nhóm bạn đã lên kế hoạch từ lâu. Do đặc thù công việc của mỗi người khác nhau nên đến hiện tại cả nhóm của chị Khanh mới thống nhất được việc đặt vé máy bay từ TPHCM ra Hà Nội. Tuy nhiên, việc bỏ ra gần 10 triệu đồng - ngang ngửa một tháng tiền lương - cho chi phí vé máy bay đang khiến Mai Khanh đắn đo về chuyện có nên đặt vé hay thôi.

Không có ý định đu trend như người trẻ, dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay ông Hoàng (52 tuổi, Bình Dương) mong muốn cùng 2 người thân về quê ở Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), vì nhà có cỗ cưới. Tuy nhiên, dù ông Hoàng có lựa chọn hạng vé phổ thông tiết kiệm nhất thì cũng mất gần 6 triệu đồng/người - số tiền không nhỏ với một người không có công việc ổn định như ông nên ông từ bỏ ý định về quê.

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, dịp nghỉ lễ Quốc khánh, các hãng hàng không nội địa đều tăng cường tần suất chuyến bay trên chặng TPHCM - Hà Nội, để phục vụ nhu cầu đi lại của du khách.

Cụ thể, Vietnam Airlines khai thác từ 30 - 35 chuyến/ngày (ngày thường là 24 - 25 chuyến/ngày); Vietjet từ 27 - 30 chuyến/ngày (ngày thường là 23 - 23 chuyến/ngày); Bamboo Airways từ 8 - 11 chuyến/ngày (ngày thường là 6 chuyến/ngày); Vietravel Airlines có tần suất đều là 3 chuyến/ngày.