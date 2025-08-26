Về Hà Nội dịp Quốc khánh: Đắm mình trong diễu binh, khám phá ẩm thực di sản

Trong không khí rộn ràng của những ngày Quốc khánh, Hà Nội lại trở thành điểm hẹn quen thuộc của du khách. Các khách sạn dự kiến đạt công suất 80–90%, còn phố phường thì nhộn nhịp bước chân. Không chỉ những công trình lịch sử, những góc phố cổ kính thu hút người ta tìm về, mà còn chính là ẩm thực, bản giao hưởng của hương vị, ký ức và văn hóa nghìn năm.

Chỉ trong hai năm gần đây, Hà Nội liên tiếp ghi dấu ấn trên bản đồ ẩm thực quốc tế. Năm 2023, thành phố được World Culinary Awards vinh danh là “Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á”. Và năm 2024, danh hiệu “Điểm đến thành phố ẩm thực tốt nhất châu Á” tiếp tục gọi tên Thủ đô. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho một nền ẩm thực vừa bình dị, vừa tinh tế, vừa giàu chiều sâu văn hóa.

Với sự công nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sáu tinh hoa ẩm thực, bao gồm năm món ăn và một tri thức về cỗ truyền thống, đã chính thức trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định vị thế của ẩm thực Hà thành trên bản đồ văn hóa Việt Nam.

1. Phở Hà Nội

Nhắc đến ẩm thực Thủ đô, không thể không kể đến phở. Phở Hà Nội không chỉ là một món ăn mà còn là biểu tượng văn hóa. Tri thức chế biến và thưởng thức phở được vinh danh bởi sự tinh tế trong từng công đoạn.

Nước dùng phải trong, ngọt thanh, được ninh từ xương bò và các loại gia vị tự nhiên. Sợi phở phải mềm, dai, kết hợp cùng thịt bò thái mỏng, tạo nên một hương vị hài hòa, tròn vị. Phở Hà Nội là sự kết hợp hoàn hảo của vị, hương, sắc, thể hiện sự khéo léo và cầu kỳ của người Tràng An.